Suspeito é preso transportando drogas na cueca no Jardim Ikeda

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Ikeda, em Suzano. O fato curioso é que o suspeito transportava uma sacola com drogas na cueca. Ele confirmou que entregaria o material numa biqueira - termo adotado para pontos de venda de entorpecentes. No total, foi apreendido cerca de meio quilo de drogas entre crack, cocaína e maconha.

A ação foi realizada nessa segunda-feira, dia 16. Os policiais tinham informações de que, na Rua Vitória Régia, traficantes estavam agindo em plena luz do dia. Por isto, foram ao local e flagraram um indivíduo agindo de modo suspeito. Quando o abordaram, os policiais observaram que o suspeito escondia algo na calça.

Em seguida, o suspeito tirou um pacote contendo várias porções de drogas. Os PMs o encaminharam ao 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras. A Polícia Civil disse que o indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele deve ser transferido a um Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.