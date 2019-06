Suspeitos invadem ônibus e roubam motorista e passageiros em Palmeiras

Dois suspeitos invadiram um ônibus de Ribeirão Pires e roubaram R$ 32 do motorista e pertences dos passageiros na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no trecho do bairro Parque Buenos Aires, em Suzano. De acordo com o condutor do veículo, os assaltantes ameaçaram as vítimas com armas. O caso aconteceu no final da noite desta segunda-feira (3).

Segundo Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 22h20, entre os quilômetros 60 e 64 da SP-31, dois indivíduos invadiram o ônibus e, portanto armas, anunciaram o assalto. Em seguida eles fugiram.