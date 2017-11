Três mulheres são presas ao tentar levar drogas misturadas à comida e fumo de corda

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano registrou neste fim de semana três apreensões de entorpecentes. No total, as ocorrências resultaram na apreensão de meio quilo de drogas, entre cocaína e maconha. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) deve instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório (PDA) para investigar a possível conivência dos detentos.

As duas primeiras apreensões ocorreram no sábado (18). Duas mulheres foram surpreendidas tentando levar entorpecentes camuflados na alimentação. Ambos flagrantes aconteceram durante procedimento padrão de revista.

Em nota, o órgão penitenciário disse que a primeira situação foi contra uma jovem, de 20 anos. Ela tentou entrar na unidade prisional levando 252 invólucros misturados no feijão. Eram 137 de maconha e 115 de cocaína. Na segunda ocorrência, uma mulher, de 22 anos, também havia misturado pacotes de droga no feijão da comida. Eram 139 invólucros de maconha, que pesavam 138,7 gramas e 83 invólucros de cocaína, que pesavam 93,2 gramas.

O terceiro caso de apreensão foi registrado no domingo (19). Uma mulher, de 25 anos, tentou entrar com maconha misturada ao fumo de corda. Ao todo, os agentes penitenciários encontraram 20,7 gramas do entorpecente.

As três mulheres foram encaminhadas à Delegacia e tiveram os nomes suspensos do rol de visitas da SAP. Depois, as suspeitas foram transferidas à cadeia pública feminina de Poá, onde aguardarão transferência para uma unidade específica.