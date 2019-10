Vítima reage a assalto e quebra braço de ladrão no Parque Maria Helena

Depois de ser alvo de um assalto, um analista de crédito, de 31 anos, reagiu e quebrou o braço de um suspeito, de 24 anos, região do Parque Maria Helena, em Suzano, durante a noite dessa terça-feira, 15. Durante a briga, a vítima foi baleada na região das costas e teve lesões leves na cabeça. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso ao procurar ajuda em um hospital na Zona Leste de São Paulo. Ele é apontado como autor de outros cinco roubos na região Norte suzanense.

A tentativa de roubo ao analista aconteceu, por volta das 20h15, na Avenida Paul Percy Harris. A vítima voltava do trabalho, quando foi abordada pelo suspeito, que estava em uma moto Honda CB 300.

Segundo a polícia, a vítima lutou com o suspeito, sendo, inclusive, atingida por coronhadas na cabeça. Durante a briga, o ladrão ainda sacou a arma e realizou disparos. Depois, fugiu na moto, deixando a arma e uma bolsa.

Policiais foram avisados sobre o crime e deram apoio ao analista de crédito. No local da tentativa de assalto, foi encontrado um revólver calibre 22, além de uma bolsa escolar contendo cinco celulares, além de um estojo contendo pregos, parafusos, dobradiças e buchas.

Com a fuga do suspeito ferido, a polícia emitiu alerta sobre a entrada de indivíduos em hospitais do Alto Tietê e Capital. Um indivíduo procurou ajuda numa unidade hospitalar da Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Ele foi reconhecido por meio de fotografias.

Ainda de acordo com a polícia, o analista vítima do roubo passou mal no decorrer da ocorrência. Ao ser socorrido ao Pronto-Socorro, foi descoberto que ele foi atingido por um disparo. Na delegacia, uma segunda vítima reconheceu o suspeito preso.

O caso foi registrado no Distrito Central da cidade.