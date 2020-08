Alto Tietê mantém média de óbitos e registra 10 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Alto Tietê mantém a média diária de mortes por Covid-19 e registra mais 10 óbitos nas últimas 24 horas. Total chegou a 1.011, com 15.382 casos positivos e 8.551 recuperados. Apesar do índice alto, taxa de letalidade do vírus está em 6,57%.

As novas mortes foram registradas em seis cidades diferentes: Arujá (1), Biritiba (1), Ferraz (1), Itaquá (3), Mogi (3) e Suzano (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 254 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (60), Biritiba-Mirim (20), Ferraz de Vasconcelos (121), Guararema (24), Itaquá (209), Mogi (254), Poá (76), Salesópolis (9), Santa Isabel (54) e Suzano (184).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 4.398, tendo registrado 86 casos nos últimos dias. Salesópolis figura em último, com 141, tendo registrado 2 novos contaminados. Suzano teve 142 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.284), Biritiba-Mirim (205), Ferraz de Vasconcelos (1.264), Guararema (321), Itaquá (2.458), Mogi (4.398), Poá (1.238), Salesópolis (141), Santa Isabel (690) e Suzano (3.383).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, com 2.411, enquanto Biritiba o menor, com 94. Em Suzano foram 11 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.066), Biritiba-Mirim (94), Ferraz (637), Guararema (196), Itaquá (1.173), Mogi (2.411), Poá (467), Salesópolis (105), Santa Isabel (420) e Suzano (1.982).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 54.328 possíveis infectados. Aumento de 1926% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de terça-feira.

Mogi lidera com 23.014 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 8.467 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de terça-feira eram 7.258 casos.

Itaquá tem 5.544 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 4.933 pacientes monitorados, seguido por Poá com 3.757 e Arujá, que contabiliza 3.746 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 2.204 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 788, 1.457 e 418 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat