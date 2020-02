Alto Tietê registra 16 mortes no trânsito em janeiro, aponta Infosiga

O Alto Tietê registrou 16 mortes no trânsito no mês passado, segundo levantamento do Infosiga, plataforma do governo estadual que aponta mortes e acidentes no trânsito. Mogi das Cruzes lidera, com cinco registros, mas apenas uma foi em vias municipais, as demais foram em rodovias dentro dos limites municipais.

Entre os cinco acidentes ocorridos em Mogi, três tiveram o envolvimento de motos, um teve a presença de uma bicicleta e a última envolveu um pedestre. Três mortes ocorreram de noite, outra pela manhã e uma de tarde.

Em seguida aparece Suzano, com quatro mortes registradas no mês passado. Conforme o levantamento do Infosiga, duas das mortes teve o envolvimento de motos, uma envolveu uma bicicleta e outra foi através de um veículo. Três vítimas tinham entre 18 e 24 anos e uma entre 45 e 50 anos.

Todas ocorrem em vias municipais da cidade, sendo duas no período da tarde, uma de noite e outra de manhã.

Na terceira posição aparece Itaquaquecetuba, com três mortes registradas. Todas tiveram como vítimas, pedestres. Duas vítimas tinha entre 18 e 24 anos e outra não teve a idade informada.

Duas ocorrências foram em vias municipais da cidade e uma em rodovia. Todas as vítimas eram homens.

Na sequência aparece Guararema, com duas ocorrências registradas, ambas envolvendo pedestres. As vítimas tinham entre 40 e 49 anos. As duas mortes foram registradas em vias municipais à noite.

Santa Isabel e Ferraz de Vasconcelos aparecem empatadas com uma morte cada.

Em Santa Isabel a morte envolveu um veículo e vitimou uma mulher de 45 anos em uma rodovia nos limites municipais.

Em Ferraz, a morte registrada envolveu uma moto em uma via municipal e vitimou um homem de 35 anos.

Sem registro

Arujá, Biritiba-Mirim, Poá e Salesópolis não registraram mortes em janeiro.