Alto Tietê registra 169 pessoas infectadas pela Covid-19 e 603 pacientes aguardam exames

ATUALIZADO ÀS 20H11

O Alto Tietê registra 19 novos pacientes com coronavírus e número de infectados chega a 169. Um aumento de 31,14% comparado ao levantamento dessa quarta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, abril e maio serão os meses de maior risco para a população.

Os casos confirmados são de Arujá (14), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (24), Guararema (1), Itaquaquecetuba (26), Mogi das Cruzes (73), Poá (6), Salesópolis (1), Santa Isabel (2) e Suzano (21).

Comparado ao levantamento de quarta, Mogi (11 novos) e Suzano (8 novos) são as únicas cidades que registraram aumento nos casos positivos.

Além dos casos confirmados, em número de mortes a região mantém o mesmo índice dessa quarta. São 12 óbitos em decorrência do vírus. Maioria das vítimas são mulheres e idosos acima de 60 anos.

Casos suspeitos

Se tratanto de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 1997 possíveis infectados, onde 603 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves.

Segundo o ministério, somente pacientes com sintomas graves e profissionais da Saúde podem fazer o exame.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. São 529 pacientes monitorados na cidade, sendo que 160 apresentam sintomas graves e esperam por exames (os números são os mesmos dessa quarta).

Em Mogi e Suzano os números apontam para 424 e 220 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. Em Mogi, 86 pessoas esperam por exames médicos e em Suzano 107.

Ferraz de Vasconcelos aparece com número próximos a Mogi, onde 381 pacientes são monitorados, sendo 95 pacientes com sintomas mais graves. Até quarta a cidade tinha 371 suspeitos do vírus, onde 91 tinham sintomas mais graves.

Arujá vem na sequência, com 125 suspeitos, onde 14 esperam por exames. Houve uma redução no número de casos suspeito e aumento em número de casos descartados na cidade. São 27 pacientes com sintomas descartados. Nessa semana foram distribuídas 200 mil máscaras pelas cidades da região. Os itens foram recuperadas em Arujá na semana passada.

Poá, que registrou a primeira morte nessa terça-feira, aparece com 155 casos suspeitos onde 104 são casos mais graves e aguardam por exames. Em Santa Isabel, que até a semana passada apresentava número semelhante a de Poá, conseguiu estabilizar, um pouco, os casos. A cidade conta 96 pacientes suspeitos (dois a mais do que quarta), onde 27 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 19, 10 e 38 casos suspeitos, respectivamente.

Em Biritiba, do total, 8 são pacientes com sintomas leves, e dois casos são mais graves e esperam por exames, outros 8 casos foram descartados e um confirmado.

Em Guararema, dos 10 casos, 6 apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos. Três já foram descartados. Uma morte na cidade é suspeita de ser em decorrência do vírus e nessa quarta a cidade confirmou o primeiro infectado.

Em Salesópolis dois pacientes apresentam sintomas mais graves e 20 foram descartados. A cidade tem uma confirmação.