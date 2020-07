Alto Tietê registra 17 novos óbitos por Covid-19, mas taxa de letalidade está em 7%

O Alto Tietê registrou nesta terça-feira (14), 17 novos óbitos por Covid-19. Na última segunda, foram 18 mortes, sendo que nesse dia são levados em consideração casos registrados no sábado, domingo e segunda. Agora, o total de vítimas fatais está em 791, mas taxa de letalidade do vírus na região está em 7,45%. O novos óbitos foram registrados em Ferraz (2), Itaquá (4), Mogi (5), Salesópolis (1), Santa Isabel (1) e Suzano (4).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 202 óbitos. Dificilmente a cidade deixará a liderança. Salesópolis segue em último, com apenas oito. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (46), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (99), Guararema (21), Itaquá (156), Mogi (202), Poá (63), Salesópolis (8), Santa Isabel (46) e Suzano (140).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 2.909, sendo 5 nas últimas 24 horas. Salesópolis figura em último, com 87, tendo registrado sete contaminados no último dia. Suzano teve 171 novos infectados e é a cidade com mais casos casos confirmados nas últimas 24 horas.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (809), Biritiba-Mirim (92), Ferraz de Vasconcelos (935), Guararema (202), Itaquá (2.003), Mogi (2.909), Poá (815), Salesópolis (87), Santa Isabel (492) e Suzano (2.265).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 178 no último dia. Mogi possui o maior índice, com 1.986, enquanto Biritiba o menor, com 57. Salesópolis passou a cidade de Biritiba e é o município com menos curados. Em Suzano foram 61 recuperados, mas o destaque é de Mogi, com 63 novos.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (679), Biritiba-Mirim (57), Ferraz (413), Guararema (132), Itaquá (693), Mogi (1.986), Poá (241), Salesópolis (63), Santa Isabel (295) e Suzano (1.250).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 46 809 679 Biritiba 10 92 57 Ferraz 99 935 413 Guararema 21 202 132 Itaquá 156 2.003 693 Mogi 202 2.909 1.986 Poá 63 815 241 Salesópolis 8 87 63 Santa Isabel 46 492 295 Suzano 140 2.265 1.250 Total 791 10.609 5.809

Casos suspeitos