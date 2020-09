Alto Tietê registra mais 15 óbitos em 24 horas e 312 novos casos positivos da Covid-19

O Alto Tietê registrou 15 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e total atinge 1.320 mortes. Com isso, índice de óbitos chega a 5,2%. A região também registrou 312 pacientes infectados pela Covid-19 em um dia e até o momento a doença atingiu 25.380 pessoas.

As novas mortes foram registras em cinco cidades: Arujá (1), Biritiba (1), Itaquá (9), Mogi (1) e Suzano (3).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 358 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (76), Biritiba-Mirim (26), Ferraz de Vasconcelos (154), Guararema (31), Itaquá (267), Mogi (358), Poá (98), Salesópolis (14), Santa Isabel (66) e Suzano (230).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 7.852, tendo registrado 55 novos casos. Salesópolis figura em último, com 217, tendo registrado 4 novos contaminados. Suzano teve 33 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.868), Biritiba-Mirim (390), Ferraz de Vasconcelos (2.277), Guararema (518), Itaquá (4.375), Mogi (7.852), Poá (1.832), Salesópolis (217), Santa Isabel (1.154) e Suzano (4.897).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.249 recuperados, tendo registrado 8 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 62 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.687), Biritiba-Mirim (265), Ferraz (1.104), Guararema (434), Itaquá (2.171), Mogi (6.249), Poá (922), Salesópolis (171), Santa Isabel (995) e Suzano (4.137).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 76 1.868 1.687 Biritiba 26 390 265 Ferraz 154 2.277 1.104 Guararema 31 518 434 Itaquá 267 4.375 2.171 Mogi 358 7.852 6.249 Poá 98 1.832 922 Salesópolis 14 217 171 Santa Isabel 66 1.154 995 Suzano 230 4.897 4.137 Total 1.320 25.380 18.135

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 94.170 possíveis infectados. Aumento de 1.381 casos suspeitos comparado aos dados de terça-feira.

Mogi lidera com 42.765 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 14.733 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de terça-feira eram 14.540casos.

Itaquá tem 8.894 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 7.880 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 5.992 e Poá, que contabiliza 5.643 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 3.768 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.503, 2.410 e 582 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat

O Condemat informou, há um mês, que iria suspender a divulgação dos dados diariamente.

Isso fez com que veículos de imprensa da região se unissem em parceria inédita, a fim de apurar os dados sozinhos. A atitude fez o consórcio voltar atrás e manter a divulgação de dados diários.

