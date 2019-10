Bairro Feliz chega à 73ª edição e apresenta números significativos de atendimento ao público

O Bairro Feliz, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, completou no último sábado (12) sua 73ª edição. Desde quando passou a oferecer novas atividades e passou a se chamar pelo nome atual, em março de 2017, o programa teve um alcance de 175,9 mil pessoas, além de levar para mais perto da população diversas opções de lazer, diversão e serviços sociais.

Em cada edição, o Bairro Feliz realiza mais de 60 ações no bairro em que estará presente, como o programa Cuida+Mogi, que realiza manutenção contínua em toda a cidade. Desde o início do projeto, foram realizados mais de 740 mil metros quadrados de capinação e roçada em áreas municipais, além de 485 mil metros quadrados de nivelamento de guias e sarjetas.

Na área da Saúde, mais de 5 mil testes de glicemia e verificação de pressão arterial foram realizados. Além disso, outras ações foram desenvolvidas, como a emissão de 2 mil carteirinhas do SIS/SUS, 1,8 mil atendimentos odontológicos, 1,4 mil exames de DST/Aids e 1,2 mil vacinações (gripe, dupla adulto, meningite, febre amarela, sarampo, HPV e outras).

A Secretaria de Transporte disponibiliza sua Escola Mirim de Trânsito e atendeu 17.595 crianças, que foram instruídas sobre o bom comportamento no trânsito, além de simulações de ocasiões recorrentes nas ruas.

No espaço pet, 4.672 animais receberam vacinação antirrábica e 1.163 realizaram o cadastramento para castração. Quatro animais do projeto Tampinha Solidária, do Fundo Social, que foram adotados por cidadãos.

O Semae também está presente no programa, fornecendo à população informações sobre o uso racional da água, além de abastecer o evento com 50,5 mil litros de água.

As atrações musicais das festividades são mogianas e incluem crianças das escolas municipais que pertencem ao projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. Nas 73 edições, aconteceram também peças teatrais e apresentações de dança por grupos da cidade

A próxima edição do Bairro Feliz será realizada no dia 9 de novembro (sábado), das 10h às 14h, no Jardim São Pedro. A estrutura será instalada na rua Maria Giacco Ramos, 199, no pátio da Escola Municipal Professora Guiomar Pinheiro Franco.