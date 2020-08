Com 345 novos infectados, Alto Tietê tem 951 contaminados por 100 mil habitantes

O Alto Tietê registra 951 contaminados por 100 mil habitantes. Foram 345 casos positivos registrados nas últimas 24 horas. A região teve também recorde de curados, com 637 no último dia. Total agora é de 9.188 recuperados e 15.727 pacientes positivos.

O DS apurou a taxa por 100 mil habitantes com base do número de habitantes dos municípios da região que constam no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dividiu pelo número total de casos. Em seguida multiplicou por cem mil.

As novas mortes foram registradas em cinco cidades diferentes: Itaquaquecetuba (1), Mogi (1), Poá (1), Santa Isabel (3) e Suzano (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 255 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (60), Biritiba-Mirim (20), Ferraz de Vasconcelos (121), Guararema (24), Itaquá (210), Mogi (255), Poá (77), Salesópolis (9), Santa Isabel (57) e Suzano (185).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 4.495, tendo registrado 97 casos nos últimos dias. Salesópolis figura em último, com 143, tendo registrado 2 novos contaminados. Suzano teve 137 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.284), Biritiba-Mirim (215), Ferraz de Vasconcelos (1.282), Guararema (328), Itaquá (2.480), Mogi (4.495), Poá (1.246), Salesópolis (143), Santa Isabel (734) e Suzano (3.520).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, com 3.007, enquanto Biritiba o menor, com 94. Em Suzano foram 12 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.066), Biritiba-Mirim (94), Ferraz (644), Guararema (196), Itaquá (1.173), Mogi (3.007), Poá (470), Salesópolis (114), Santa Isabel (430) e Suzano (1.994).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 60 1.284 1.066 Biritiba 20 215 94 Ferraz 121 1.282 644 Guararema 24 328 196 Itaquá 210 2.480 1.173 Mogi 255 4.495 3.007 Poá 77 1.246 470 Salesópolis 9 143 114 Santa Isabel 57 734 430 Suzano 185 3.520 1.994 Total 1.018 15.727 9.188

Casos suspeitos