Densidade populacional do Alto Tietê equivale a país do Golfo Pérsico

As dez cidades do Alto Tietê já somam mais de 1,6 milhão habitantes, o que corresponde à mesma escala populacional do Bahrein, país do Golfo Pérsico e a 155ª maior nação do mundo, segundo estimativa oficial.

A comparação da densidade populacional entre municípios brasileiros e países foi desenvolvida e publicada pelo jornal digital Nexo, por meio do cruzamento de estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a população residente no Brasil e Unidades da Federação, com base em julho de 2017; A evolução da divisão territorial brasileira, até 2010; E as perspectivas da população mundial, de 2017, pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU).

A escala populacional da região ainda se compara à Recife, no Pernambuco, sendo a nona maior cidade brasileira também com 1,6 milhão habitantes. No Alto Tietê, os municípios separadamente ainda correspondem a ilhas, conforme comparação desenvolvida. Mogi das Cruzes, por exemplo, é o território mais populoso da região e se compara à Malta, um país insular no sul da Europa. Já Itaquaquecetuba, embora tenha um território quase 20% menor que a Islândia, possui o índice populacional que se assemelha ao país nórdico com 360,6 mil habitantes.

A ilha de Barbados, na região do Caribe, tem o dobro de espaço que Suzano. Porém, embora na mesma escala populacional, o município supera o país da cantora Rihanna em 5 mil habitantes, atingindo 290,7 mil suzanenses. Ainda no Caribe, outras quatro ilhas se assemelham populacionalmente ao Alto Tietê: Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Virgens Britânicas e Anguilla. O primeiro território, Santa Lúcia, até hoje leva o nome dado por Cristóvão Colombo e tem uma população que se assemelha à Ferraz de Vasconcelos, sendo que a diferença é de 10 mil residentes, chegando a 188,8 mil ferrazenses.

São Vicente e Granadinas e as Ilhas Virgens Britânicas seriam, respectivamente, Poá e Biritiba Mirim. Assim como os exemplos anteriores, os pequenos municípios da região ainda superam os povoados das ilhas paradisíacas. No caso de Poá, a diferença é de 5,5 mil poaenses a mais. Em Biritiba, a distinção é de pouco mais de 500 pessoas. Já Anguilla é superada por Salesópolis, que segue na mesma escala populacional, embora haja cerca de 2 mil habitantes a mais convivendo na cidade que é berço do rio Tietê.

Arujá e Santa Isabel não ficam fora da lista. A primeira tem a população comprada à Ilha de Man, território que no passado foi terra de Vikings e hoje está sob o controle inglês da Coroa britânica. E a população isabelense se assemelha aos povos da Samoa Americana, localizada na Oceania.