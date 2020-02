Estado atende pedido para ajudar desalojados de Itaquá

O governo do Estado atendeu o pedido do prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB), e enviou suprimentos para ajudar as 223 famílias desalojadas na cidade. O pedido de Mamoru foi feito na tarde da última quarta-feira (12) e atendida pelo governo nesta quinta (13).

A Prefeitura recebeu da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado, inicialmente, cem unidades de água sanitária, cem colchões e cem cestas básicas. Em caso de necessidade, mais materiais serão destinados ao município.

Segundo a Defesa Civil de Itaquá, cerca de 800 pessoas foram atingidas diretamente pelas cheias do Rio Tietê, sendo que 223 ficaram desalojadas. Além disso, 28 pessoas continuam sendo atendidas no abrigo montado no Centro de Convivência da Melhor Idade com alimentação, kits de higiene pessoal, atendimento médico, colchões e cobertores.

Em nota enviada à imprensa o Mamoru agradece o governador João Dória (PSDB) "pela atenção imediata" dada ao município.

“Essa ajuda humanitária será importante para que possamos atender as famílias que ficaram em pior situação, como as que estão no abrigo, agradeço ao governador João Dória e sua equipe da Casa Militar pelo atendimento imediato da nossa solicitação”, disse o Prefeito.