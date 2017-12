Estado reduz espera de professor temporário do Alto Tietê para voltar à escola

O tempo de espera para professores temporária - categoria O - será reduzido. Isto significa que eles poderão esperar menos, ou seja, o tempo que antes era de 180 cairá para 40 dias. A medida é válida em todo o Estado e, também, no Alto Tietê. O projeto deve ser enviado nesta terça-feira (12) pelo governo estadual à Assembléia Legislativa (Alesp).

Atualmente, após um ciclo de aulas em escola estadual (por três anos letivos, por exemplo), o professor precisa aguardar 180 dias para ser contratado novamente com o Estado. Isso porque seu trabalho é de caráter temporário – e isso exige espaço de tempo entre um ciclo de trabalho e outro.

Hoje são cerca de 27 mil professores nesta situação – e que agora serão beneficiados pela medida do Governo do Estado. O projeto de Lei, que foi enviado ao Legislativo, também prevê que os concursos públicos para ingresso no quadro do magistério sejam mais céleres. A mudança minimiza o impacto da ausência de professores em decorrência de problemas de saúde, licenças ou mesmo por aposentadoria nas salas de aula e garante mais facilidade de gestão às escolas.

O projeto de lei foi construído a partir da escuta direta de mais de 400 professores que teriam o seu contrato rescindido ao término deste ano letivo.

Concurso

O Governo do Estado tem investido fortemente na contratação de professores concursados. Desde 2013 nomeou mais de 50 mil docentes, quantidade jamais vista no Estado.

O concurso foi o maior do magistério paulista. Na época, registrou recorde com 322,7 mil inscrições.