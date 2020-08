Etecs divulgam segunda chamada online do Vestibulinho do segundo semestre

Os candidatos que se inscreveram no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) podem, nesta quarta-feira (12), conferir a segunda lista dos convocados para os cursos técnicos (presenciais, semipresenciais e online) e de especialização técnica, no site da unidade onde desejam estudar. A relação para a segunda chamada na modalidade EaD online também estará disponível no portal do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Paula Souza (CPS).

Os convocados devem fazer a matrícula online nesta quinta e sexta-feira (13 e 14 de agosto), desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada.

Neste semestre, a mudança no processo seletivo se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

Acompanhe as demais etapas do calendário do Vestibulinho:

14 de agosto – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

17 de agosto – Matrícula da primeira lista de convocação dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro.

Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas nos sites das Etecs.

Documentos para matrícula

A matrícula dos convocados em todas as modalidades dependerá do upload legível dos seguintes documentos básicos: