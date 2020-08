Etecs e Fatecs iniciam aulas online do segundo semestre letivo

As Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) iniciam nesta segunda-feira (17) o segundo semestre letivo de 2020 em formato online para as turmas ingressantes dos processos seletivos realizados em julho. Também retornam nesta segunda-feira às atividades os alunos dos demais módulos dos cursos superiores tecnológicos das Fatecs. Os estudantes “veteranos” das Etecs já haviam retornado do recesso na última semana. A instituição conta atualmente com cerca de 310 mil alunos, 15 mil professores e 5 mil servidores administrativos distribuídos em 223 Etecs e 73 Fatecs em todo o Estado.

As aulas online estão sendo ministradas desde o semestre passado por intermédio da plataforma Microsoft Teams. O sistema permite reunir turmas para realização de videoaulas em tempo real, gravações para acesso posterior, compartilhamento de materiais de estudo digitais, como textos, podcasts, games, animações e outros recursos. Também é possível desenvolver tarefas, interagir com colegas e professores e fazer avaliações online.

“Graças ao empenho dos professores, supervisores e gestores, conseguimos rapidamente migrar as aulas presenciais para o ambiente remoto. Todos souberam se reinventar e superar obstáculos para que os estudantes não precisassem interromper a trajetória escolar nem os sonhos de realização profissional”, afirma a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

Programação especial

Os ingressantes serão recepcionados com uma programação online de integração e acolhimento. Os estudantes de Etecs participarão de atividades de ambientação com as ferramentas de ensino remoto e de discussões sobre transformação digital, atitude empreendedora, comportamento ético, responsabilidade social, gestão do tempo, educação financeira, entre outros temas. Serão disponibilizados ainda vídeos com dicas e depoimentos de outros alunos no Youtube.

Nas Fatecs, os jovens contarão com atividades de boas-vindas desenvolvidas pelas unidades a partir do Guia para Acolhimento Virtual de Ingressantes. As equipes docentes também participaram de encontros preparatórios durante a Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico.

Central de dúvidas

Para frequentar as aulas remotas, o aluno deve utilizar o e-mail institucional @etec.sp.gov.br ou @fatec.sp.gov.br para acessar a plataforma. O CPS criou um canal no site com perguntas e respostas sobre variadas situações envolvendo acesso às aulas, e-mail institucional, recursos do Microsoft Teams, material didático, exercícios e tarefas, entre outros temas. A página também disponibiliza cartilhas, tutorais em vídeo e formulário para solicitação de suporte.

Retomada presencial

O CPS preparou um Protocolo Sanitário Institucional com normas e procedimentos que serão adotados para a retomada responsável das aulas presenciais. Os protocolos estabelecem padrões de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza de espaços físicos, comunicação interna e externa, além de monitoramento das condições de saúde.

O retorno deverá ocorrer gradualmente de acordo com o cumprimento de metas e critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde do Governo do Estado. As atividades práticas e laboratoriais de concluintes do ensino profissional terão prioridade nas primeiras etapas.