Expo Mogi 2019 terá esquema especial de segurança para os dias de festa e shows

A Prefeitura de Mogi das Cruzes preparou um esquema especial de segurança para a Expo Mogi 2019, que, a partir desta quinta-feira (29), comemora os 459 Anos do município. A operação contará com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e segurança particular, além de câmeras de monitoramento e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

No espaço em que acontecerá a festa e os shows, foram instaladas três câmeras para fazer o monitoramento da circulação das pessoas. Os equipamentos serão controlados do veículo de videomonitoramento da Guarda Municipal, que também estará no recinto da Expo Mogi.

“Toda a estrutura está sendo montada para que a população que for à Expo Mogi possa aproveitar as atrações com toda a segurança e tranquilidade. Por noite, serão mais de 70 profissionais destacados para atuar no interior da festa e no entorno”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O secretário lembrou ainda que não será permitida a entrada no local da festa com garrafas ou bebidas. O controle será feito por agentes da Guarda Municipal que farão a revista dos participantes no acesso à Expo Mogi.

Outro ponto de atenção do trabalho de segurança durante os quatro dias da Expo Mogi será a fiscalização sobre o comércio irregular, que será feito pelas equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas.

“O comércio de alimentos e bebidas no interior da festa será permitido apenas nas barracas das entidades que participarão da Expo Mogi. Será feita a fiscalização sobre comércio irregular tanto no interior do recinto quanto no entorno”, explicou Sales.

Expo Mogi

A Expo Mogi 2019 acontecerá entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, no Espaço Pró-Hiper, no Mogilar, com entrada gratuita. A atração terá shows com MC Kevinho (29/08), Anitta (30/08), Vitor Kley (31/08) e da dupla Matheus e Kauan (1°), além da praça de alimentação com diversas opções.

No dia 29, a Expo Mogi abrirá para o público às 17h. As apresentações acontecem a partir das 18h, com a discotecagem com DJ Pantera, seguida pelo show do grupo de dança Free Step On. Às 20h30, o MC Kevinho fará seu show para os mogianos. Já no dia 30, o público também terá acesso ao local da festa a partir das 17h. A abertura das apresentações ficará a cargo de Kacá Novais e MC Caveirinha. A partir das 20h30, a cantora Anitta subirá ao palco da Expo Mogi. No sábado, dia 31, as atrações começam com a Arena MC 10 anos e o rapper Rael. Na sequência, a partir das 22h, o palco será ocupado por Vitor Kley. Fechando a programação, no dia 1º de setembro, a Escola de Arte em Dança e a dupla sertaneja Pedro e Luiz subirão ao palco antes do encerramento das festividades da Expo Mogi com Matheus e Kauan. No domingo, a abertura da Praça de Alimentação acontecerá às 11h.

Na praça de alimentação da Expo Mogi 2019, estarão presentes instituições e organizações não-governamentais (ONG) mogianas que cuidarão das barracas. Ao final das noites de festa, todo dinheiro arrecado será convertido integralmente as próprias instituições presentes, ou seja, além de saborear uma culinária especialmente preparada, os mogianos ajudarão de forma direta as entidades.