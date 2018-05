Fatec de Ferraz tem curso inédito de gestão da produção industrial

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Ferraz de Vasconcelos inicia as atividades e realiza seu primeiro vestibular neste meio de ano com um curso inédito na região: Gestão da Produção Industrial. A instituição, inaugurada recentemente, tem 40 vagas para esta formação superior tecnológica, com aulas à noite. Outro curso em oferta é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também com 40 vagas, para o período da manhã. O ensino da Fatec é público e gratuito. O estudante tem despesa somente com a taxa de vestibular. Uma vez aprovado no exame, não tem que se preocupar com mensalidade até a conclusão dos estudos. O vestibular está com inscrições abertas até 8 de junho.

A formação em Gestão da Produção Industrial encontra amplo mercado de trabalho, principalmente, no Alto Tietê, que tem parque industrial diversificado e expressivo. A oferta do curso, inclusive, obedece às necessidades da região.

O curso forma profissionais aptos a melhorar a qualidade e a produtividade de uma indústria, com atuação desde o planejamento das atividades ao teste de produtos. Tem também como competência pesquisar e identificar oportunidades de negócios e novas tecnologias de produção, assim como coordenar equipes para aperfeiçoar processos e logística, elaborar planos de manutenção de máquinas, definir a localização dos setores e dos equipamentos de uma empresa de acordo com as normas técnicas e de segurança, acompanhar a qualidade dos processos e dos produtos, entre outros.

No curso, o aluno estuda assuntos como planejamento e controle da produção industrial, logística de entrada de matéria-prima e distribuição dos produtos acabados, gestão ambiental, gestão de estoque e criação de produtos, além de administração, direito empresarial e inglês – este último é um diferencial da Fatec, que oferece o ensino deste idioma aos alunos durante os três anos de curso. Cálculo, matemática financeira e informática também integram a grade curricular e são importantes para o aprendizado da maior parte das disciplinas do curso.

Para concorrer às vagas de Gestão da Produção Industrial e também Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão. As inscrições para o vestibular devem ser feitas até 08/06, somente pelo site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo termina às 15 horas. É necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80 em qualquer agência bancária. No dia 26/06 sai a lista dos locais de provas, que serão aplicadas no dia 01/07, às 13h. O resultado será informado no dia 20/07.

Sobre a Fatec de Ferraz

Em agosto deste ano, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Ferraz de Vasconcelos iniciará, oficialmente, suas primeiras turmas de alunos. A instituição foi inaugurada em abril de 2018, com 80 vagas divididas entre os cursos de Gestão da Produção Industrial e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e é a terceira na região (as outras ficam em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba).

O Estado investiu mais de R$ 27,6 milhões na construção da sede da nova Fatec. O imóvel também abriga a Escola Técnica Estadual (Etec) do município. A estrutura da nova faculdade é composta de 19 salas de aula, 19 laboratórios, biblioteca, entre outras dependências, além de cantina e estacionamento.

Para mais informações sobre cursos, datas, entre outros dados, interessados devem consultar o site www.vestibularfatec.com.br. A Fatec de Ferraz fica na rua Professor Eng. Cláudio Abrahão, 123, Jardim São João. O Manual do Candidato está disponível no site para download gratuito.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DA FATEC DE FERRAZ DE VASCONCELOS

08/06/2018, até às 15 horas - Inscrições do Processo Seletivo no site www.vestibularfatec.com.br

26/06/2018 - Divulgação dos locais de Exame

01/07/2018 (domingo), às 13h - Exame – duração da prova: 5 horas

01/07/2018 (domingo), a partir das 18h30min - Divulgação do gabarito oficial

20/07/2018 - Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do desempenho dos candidatos

23 e 24/07/2018 - Matrícula da 1ª lista de convocação

25/07/2018 - Divulgação da 2ª lista de convocação

26/07/2018 - Matrícula da 2ª lista de convocação

Valor da taxa de inscrição: R$ 64,80.

CURSOS OFERECIDOS PELA FATEC DE FERRAZ

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 40 vagas/matutino

Gestão de Produção Industrial: 40 vagas/noturno

Endereço: Rua Professor Eng. Claudio Abrahão, 123 - Jardim São João - Ferraz de Vasconcelos/SP