Ferraz apresenta dois projetos para construção de nova base da PM

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou, nesta quinta-feira (24), a construção de uma nova base comunitária para a Polícia Militar (PM) na Praça da Independência, no Centro. Os projetos foram apresentados em uma reunião que ocorreu na Associação Comercial Industrial (ACIFV), também no Centro.

O anúncio de que a atual base seria desativada foi feito na última quarta-feira (23). De acordo com o capitão da 3ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Roberto Leandro da Cruz, a base já existente no local não atende as especificações técnicas de segurança da PM, por isso será necessário fechá-la. Porém, o policiamento na área não será afetado, pois uma base móvel vai continuar atuando. “O Centro é um lugar de todos, por isso a área continuará coberta pela PM”, disse o capitão.

Diante da situação, a Prefeitura apresentou à corporação dois projetos, que serão apreciados pela PM. O escolhido será licitado pela municipalidade para então poder iniciar a construção de uma nova base comunitária.

“Nós sempre fomos parceiros da Polícia Militar, por isso queremos ajudar no que for preciso e adequar o que for necessário. Isso também mostra nosso respeito com a população, porque desta forma, prezamos pela segurança dos nosso munícipes”, afirmou o prefeito Zé Biruta.

Na oportunidade, representando o chefe do Executivo ferrrazense, estava presente o diretor de Comunicação Social de Ferraz, Fernando Felippe, o diretor do Conselho de Segurança Comunitário (Conseg) Cláudio Pilla, o presidente da ACIFV, Daniel Balke, além de comerciantes e moradores da cidade.