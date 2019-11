Garden recebe ônibus consultório do projeto 'Prevenir na Cidade' neste final de semana

O Itaquá Garden Shopping vai receber, no final de semana (23 e 24 de novembro), o ônibus consultório, médico-odontológico, do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (Gapc), para atendimento de prevenção ao câncer bucal, pele e mama, das 11 às 16 horas. Neste mês, o destaque fica por conta da do Novembro Azul, mês de prevenção ao Câncer de Próstata.

Preocupada com a saúde do homem, a instituição que é referência no apoio às pessoas em tratamento da doença em vários estados do Brasil, inclusive, no Alto Tietê, também se mobiliza em prol da conscientização para prevenção e tratamento da doença.

O ônibus estará no estacionamento do empreendimento oferecendo testes para o rastreamento de Câncer.

Um dos tipos mais sutis da doença, a estimativa de novos casos em 2018 – segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) – foi de 14,7 mil pessoas. Para detectar o problema, exames preventivos e frequentes são a melhor opção, podendo aumentar as chances de recuperação com um diagnóstico ágil e preciso ainda nos estágios iniciais.

No caso do Câncer de Próstata, no Brasil, esse tipo da doença é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

“Essa é uma parceria entre Itaquá Garden Shopping, Gapc e Sorridentes e visa proporcionar acesso à saúde dos visitantes que frequentam o Garden, que apoia atividades como estas, de prevenção e saúde pública. O objetivo das ações desenvolvidas é melhorar a qualidade de vida dos assistidos e amenizar o sofrimento causado pelo diagnóstico e tratamento da doença”, disse Bruno Dias, Coordenador de Marketing do empreendimento.

O Gapc – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, uma entidade de fins lucrativos, que auxilia os pacientes com câncer fornecendo medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, atendimentos com assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, advogada, além de disponibilizar terapias alternativas, oficinas de arte, entre outras atividades.

Qualquer pessoa maior de 18 anos com diagnóstico comprovado de câncer pode ser atendida pelo GAPC. Hoje, o GAPC atente uma média de 19 mil usuários cadastrados e conta com 6 unidades no Brasil sobrevivendo unicamente de doações de particulares e empresas. Você pode ajudar essas pessoas com câncer sendo voluntário, divulgando a entidade ou fazendo doações, basta mandar um e-mail para contato@gapc.org.br.

No Alto Tietê, o Gapc atende na Rua José Moreira Filho, 166, no bairro da Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4726-6575.