Gian empossa Jeruza Reis e Tonho de Calmon como secretários

O prefeito de Poá, Gian Lopes, empossou na manhã desta sexta-feira (14) a advogada e ex-vereadora Jeruza Lisboa Pacheco Reis como secretária da Mulher e o ex-vereador Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, como secretário de Esportes. Eles assumem as pastas com o desafio de implementar ações que contribuam para melhoria no atendimento das demandas da população.

No início de dezembro, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei complementar nº 5/2018 que desmembrou a Secretaria de Saúde e da Mulher e a Secretaria de Cultura e de Esportes.

"Agora com essa separação conseguiremos melhorar ainda mais os trabalhos nas áreas de atendimento da Mulher e do Esporte, que são setores importantíssimos e prioritários para gestão", explicou o prefeito Gian Lopes.

Também acompanharam a agenda o chefe de Gabinete, Rogério Tarento e os secretários de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes e de Cultura, Mário Sumirê.

Tonho de Calmon foi vereador por dois mandatos e primeiro suplente para o Legislativo gestão 2017-2020.

Tem experiência na iniciativa privada, com atividades nas áreas industrial, comercial e de móveis. Até o mês de dezembro de 2017 já havia comandado a Secretaria de Esportes e atualmente estava à frente da Secretaria de Turismo, que o prefeito deve anunciar o novo responsável nos próximos dias.

Jeruza Lisboa Pacheco Reis já estava responsável pela Coordenadoria da Mulher de Poá, e agora retorna ao cargo de secretária.

"Fui convidada pelo prefeito Gian Lopes e seu vice-prefeito Marquinhos Indaiá (Marcos Ribeiro da Costa), para fortalecer uma política pública de atendimento à mulher e para efetivar políticas para o melhor atendimento possível às poaenses", comentou.