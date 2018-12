Gian Lopes apresenta projeto da nova escola Subhi Alexandre Maluf

O prefeito de Poá, Gian Lopes, realizou na manhã desta segunda-feira (10) reunião com pais e responsáveis por estudantes da escola municipal Subhi Alexandre Maluf, atualmente instalada na Rua Batatais, 30 – Jardim Estela e apresentou durante a atividade o projeto da nova unidade de ensino que será construída no mesmo bairro, porém, em uma área de quatro mil metros quadrados localizada na esquina da Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Vitória Maluf.

O secretário de Educação, o professor Carlos Humberto Martins Duarte, também participou do encontro.

“Superando os trâmites administrativos para o início das obras nossa previsão é que essa nova escola já fique à disposição da população e atenda nossos estudantes no início de 2020”, explicou o prefeito Gian Lopes.

O atual prédio da Subhi Alexandre Maluf comporta 250 alunos e a nova unidade de ensino terá capacidade para 600 estudantes.

Segundo o secretário de Educação, o professor Humberto, o projeto da nova escola Subhi Alexandre Maluf seguirá o padrão das unidades de ensino da Vila Monteiro (já entregue) e da Vila Perracine (fase final de obras).

“Será uma escola com uma ótima estrutura. A educação é prioridade em Poá. É por meio dela que vamos garantir o futuro dos poaenses. Investir na qualidade da educação hoje é oferecer um futuro mais digno e igualitário a todos”.

Melhorar a Educação em Poá sempre foi o compromisso do governo Gian Lopes. “Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregaremos em breve a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, concluiu Gian Lopes.