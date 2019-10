Gian Lopes efetiva parceira para trabalhos do ambulatório da Apae

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou nesta segunda-feira (14), durante evento no Gabinete, um termo aditivo de prorrogação de prazo do termo de fomento para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá (Apae), que realiza um importante trabalho no ambulatório, com atendimentos de fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia. Participaram da atividade os representantes da Apae, Odair Pereira (presidente), Paula Fernanda Samuel Nakashima (diretora) e Ilka Kiyomy Damazio (fonoaudióloga) e os secretários municipais de Governo, Fernando Miranda e de Assistência, Edevaldo Gonçalves.



O valor do termo é de R$ 156,3 mil, sendo o valor mensal do repasse de R$ 13.028,25, atendidos com recursos próprios do município. “Sempre ressalto o comprometimento dos responsáveis pela Apae de Poá para oferecer um atendimento de excelência. A entidade é muito importante no município, realiza um grande trabalho na nossa cidade e sempre terá o meu apoio e da Prefeitura de Poá”, comentou o prefeito Gian Lopes.



O presidente da Apae, Odair Pereira, agradeceu o apoio do prefeito Gian Lopes e da Prefeitura de Poá. “É sempre uma felicidade muito grande receber apoio para mantermos nosso trabalho em andamento. É muito difícil manter uma entidade como a Apae e sempre precisamos de parceiros e pessoas interessadas em auxiliar nas nossas atividades”.



A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá foi fundada em 26 de novembro de 1992 e é uma entidade beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educacional e saúde para pessoas com deficiência e seus familiares, sem fins lucrativos. Tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência preferencialmente intelectual, múltipla e de transtornos de espectro autista, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos. A Apae presta um atendimento especializado no resgate da autonomia, integridade física, mental e emocional.