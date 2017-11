Gian Lopes participa de cerimônia de graduação de faixas do judô

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou do evento de graduação de faixas da Associação Pais Judô juntamente com a Secretaria de Esportes. A atividade, que ocorreu no último domingo (19), aconteceu na Praça dos Eventos. Mais de 50 alunos foram graduados.

A cerimônia contou com a presença de secretários municipais e dos vereadores Mario de Oliveira (PPS), o Marinho do Jornal e Saulo Teixeira Alberto da Costa (PSL), o Saulo Dentista.

“Reforço que é uma felicidade muito grande contribuir para evolução dos atletas. Parabéns a todos os graduados e ao judô poaense”, comentou o prefeito.

O secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, parabenizou todos os envolvidos na organização do evento de graduação e destacou o trabalho realizado por meio da prática do judô.

“Incentivamos na cidade a prática esportiva e o judô é uma grande referência. Só tenho a agradecer o empenho das pessoas envolvidas com a modalidade, que vem apresentando crescimento no município”, concluiu o secretário.