Greve dos caminhoneiros afeta coleta de lixo e prejudica transporte público

Pelo terceiro dia consecutivo, a região registra manifestações de caminhoneiros contra o aumento do diesel e gasolina. Na região, a coleta de lixo também foi afetada e a paralisação ainda pode prejudicar o transporte público. Das vias que registraram os atos de protesto estão a Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66) - altura da Suzano Papel e Celulose; a Estrada Mário Covas Júnior em Itaquaquecetuba; a Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra; a Rodovia Presidente Dutra (SP-60) no quilômetro 186, em Santa Isabel; e a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) em Suzano.

A greve dos caminhoneiros atinge 22 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Eles são contrários à política de aumento da Petrobras e ao elevado preço do combustível. Em Suzano, na SP-66, a paralisação causou lentidão no trânsito. Somente carros de passeio eram liberados para circular. Os caminhões eram parados e os caminhoneiros orientados a permanecer no local. O atraso no percurso (entre Suzano e Mogi), no final da tarde desta quarta-feira (23), chegava a cerca de uma hora

Já em Itaquá, na Estrada Mário Covas Junior, o ato causou congestionamento na via (sentido Poá). Dezenas de caminhões estavam parados no acostamento da via. A Polícia Militar (PM) esteve no local para falar com os manifestantes. "Viemos conversar com eles. O ato transcorre na normalidade, de forma pacífica. A PM reitera que não agirá com força policial, pois, eles estão no direito constitucional de emitir suas reivindicações, sobretudo, estamos negociando a liberação para carros de passeio", garantiu o tenente-coronel Anderson Caldeira Lima, responsável pelo comando do 35º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

Coleta de Lixo

A prefeitura de Itaquá divulgou, nesta quarta-feira (23), em seu site, um comunicado informando que a greve dos caminhoneiros poderia prejudicar a coleta de lixo, a partir desta quinta-feira (24).

Transporte público

Em Suzano, a Radial afirma que a situação é crítica e que vem buscando soluções. “A gente está buscando tudo, mas a própria capacidada da garagem é de dois dias, é o que se pode armazenar. A situação nos postos é sistêmica. Estamos trabalhando por uma solução, mas é que a questão não é nossa”, disse a assessoria de imprensa da empresa. Sobre a circulação dos ônibus, a Radial não verificou problemas. Disse que o problema maior é mesmo o abastecimento.

Em Mogi, a partir das 5h30 desta quinta-feira (24) será adotado um plano emergencial com a redução de 37 ônibus em 28 linhas municipais, o que ampliará os intervalos. A decisão foi tomada em conjunto pela Prefeitura e concessionárias que administram o serviço na cidade.

A empresa CS Brasil operará com 22 ônibus a menos, em 18 linhas. Já a Princesa reduzirá a frota em 15 veículos, em 10 linhas.

Inicialmente, a redução será adotada nas linhas que possuem os menores intervalos para minimizar o impacto para os passageiros. As linhas com intervalos maiores não serão alteradas. “Acompanharemos a situação nesta quinta-feira para ver a evolução dos acontecimentos e decidir que medidas adotar a partir de sexta-feira”, afirma o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.