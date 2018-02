Guarda Civil Municipal impede duas invasões em bairros de Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos impediu a construção irregular de moradias em área pertencente à Prefeitura. A ação ocorreu nesta quarta-feira (21), no bairro denominado Recanto dos Pássaros. A atividade contou com apoio da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) e também da 3ª Companhia da Polícia Militar do 32º Batalhão Metropolitano (BPM/M).

De acordo com o comandante da corporação, Cleverson Ramos, moradores avistaram uma movimentação estranha de pessoas em uma área pública, localizada na Rua Roxinol e por meio do telefone 156 denunciaram a ocupação irregular e o início da construção de casas no local.

A GCM se deslocou até o endereço informado e constatou a veracidade da denúncia. “Nós flagramos um grupo de pessoas de posse de ferramentas utilizadas para a construção civil e iniciando a edificação de moradias na área conhecida como Lajão. De pronto, informamos que o grupo não poderia dar continuidade às obras e que todo o material seria apreendido. Não houve resistência por parte das pessoas”, informou Ramos.

Na sequência, as construções que já estavam erguidas foram demolidas. “Nesse local está em tramitação um processo de regularização fundiária dos lotes e justamente, onde o grupo de pessoas estava construindo irregularmente, a área está designada para atender as necessidades de interesse público e pertence à Prefeitura”, revelou o comandante da GCM.

Tentativa frustrada

Na manhã do dia 17 (sábado) a GCM impediu um grupo de 30 famílias de invadir as casas existentes na Avenida dos Autonomistas, na Vila São Paulo. No local existem agentes da corporação que preservam o local 24 horas por dia. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio a ação da Guarda Civil. A tentativa de ocupação foi frustrada e as famílias retornaram aos seus locais de origem.