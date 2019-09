IBGE abre seis vagas para coordenador na região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou edital para um processo seletivo com seis vagas para atuar como Coordenador Censitário Subárea (CCS) no Alto Tietê. O salário para os selecionados será de R$ 3,1 mil.

As regiões de atuação serão Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, com uma vaga cada, para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), além de Arujá e Biritiba Mirim, com uma vaga cada para ampla concorrência. Arujá abrangerá Santa Isabel, assim como Biritiba cobrirá Guararema e Salesópolis. Poá vai compor a base de Ferraz.

Para participar, o candidato deve ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e carteira de habilitação provisória ou definitiva de categoria B ou superior, que esteja dentro do prazo de validade. As inscrições devem ser feitas até as 16 horas do dia 15 de outubro por meio do site: https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibgepss2019.

O contrato está previsto para durar 12 meses, podendo ser prorrogado conforme artigo 4º da Lei nº 8.745/93.

Censo 2020

O IBGE está em fase final de preparação para o Censo 2020 e estão sendo realizados os últimos ajustes na base dos territórios.

O início das coletas está previsto para 1 de agosto de 2020, com término em 31 de outubro de 2020. Nesse período, os coletores percorrerão todos os domicílios efetuando a contagem populacional e também levantando outras informações como, por exemplo, escolaridade, emprego e renda, cor ou raça e outros aspectos dos brasileiros.

Estas informações são importantes para o planejamento de atividades econômicas pela iniciativa privada e pela sociedade civil organizada em geral, que poderá utilizar os dados do Censo 2020 para embasar, estatisticamente, suas reivindicações ao poder público.

Também será possível melhorar o planejamento de políticas públicas em nível nacional, estadual, municipal e distrital. Com os dados do Censo, é possível conhecer, com riqueza de detalhes, a realidade de cada divisão do território brasileiro.