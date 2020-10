Índice de pacientes infectados pela Covid-19 no Alto Tietê chega a 27%; são 27,6 mil casos positivos

Com 62 casos positivos para Covid-19 no Alto Tietê, total chega a 27.671. Esse total representa 27% sobre os casos notificados, que somam 101.622, sendo 246 no último dia.

A região também registrou 4 mortes nesta quinta-feira, dividas entre Itaquá (1), Mogi (1), Poá (1) e Suzano (1).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 381 mortos. Salesópolis segue em último, com 15. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (81), Biritiba-Mirim (28), Ferraz de Vasconcelos (156), Guararema (31), Itaquá (294), Mogi (381), Poá (107), Salesópolis (15), Santa Isabel (67) e Suzano (245).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.383, não tendo registrado novos casos. Salesópolis figura em último, com 233, tendo registrado 3 novos contaminados. Suzano teve 22novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (2.018), Biritiba-Mirim (437), Ferraz de Vasconcelos (2.806), Guararema (561), Itaquá (4.733), Mogi (8.383), Poá (1.983), Salesópolis (233), Santa Isabel (1.222) e Suzano (5.295).

Casos recuperados

Sobre os recuperados, foram 57 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 7.391 recuperados, não tendo registrado novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 206. Em Suzano foram 48 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.831), Biritiba-Mirim (305), Ferraz (1.300), Guararema (509), Itaquá (2.388), Mogi (7.391), Poá (1.057), Salesópolis (206), Santa Isabel (1.110) e Suzano (4.753).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 81 2.018 1.831 Biritiba 28 437 305 Ferraz 156 2.806 1.300 Guararema 31 561 509 Itaquá 294 4.733 2.388 Mogi 381 8.383 7.391 Poá 107 1.983 1.057 Salesópolis 15 233 206 Santa Isabel 67 1.222 1.110 Suzano 245 5.295 4.753 Total 1.405 27.671 20.850

Casos suspeitos