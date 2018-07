Marcos Batalha desiste de cargo de delegado adjunto na Capital e futuro é incerto

O delegado Marcos Batalha pediu desistência do cargo de delegado-adjunto, da Delegacia Geral da Polícia Civil. Os motivos que o levaram a sair da alta cúpula da corporação não foram citado. O pedido foi publicado e oficializado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Agora, o futuro do então titular da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes é incerto. A reportagem não obteve retorno se Batalha reassumiria o comando das delegacias da região, ou qual será sua próxima função na corporação.

Em junho, Batalha foi convidado a assumir o cargo de delegado-adjunto, da Delegacia Geral da Polícia Civil, responsável pela corporação no Estado. O convite foi feito pelo novo delegado-geral Paulo Afonso Bicudo.