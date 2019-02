Mogi-Bertioga registra dois deslizamentos de terra nesta segunda-feira

Atualizada 15h15

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, registrou dois deslizamentos de terra na tarde desta segunda-feira (4). De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pela rodovia, o caso de maior proporção foi no quilômetro 82. O tráfego flui em operação Pare e Siga. Outro caso aconteceu no quilômetro 68, onde o fluxo de veículos é normal. Equipes do DER e da Defesa Civil já estão realizando a limpeza dos locais, retirando terra a vegetação.

A Central de Operação e Informação do DER informou que segue monitorando a SP- 98 por meio das unidades básicas de atendimento.