Moradores da divisa Suzano e Mogi interditam via e pedem melhorias

Moradores do Jardim Margarida incendiaram pneus em protesto a falta de manutenção da Avenida Celeste, divisa entre Mogi das Cruzes e Suzano, durante a manhã desta sexta-feira, 17. As primeiras informações indicam que o movimento se deu um dia após uma criança ser atropelada.

Manifestantes interditaram a via para chamar atenção das prefeituras de Suzano e Mogi das Cruzes. Cartazes expõem a insatisfação com as condições do local, em especial pela falta de lombadas, calçadas e sinalização. As reivindicações envolvem tanto o nome do prefeito Marcus Melo (PSDB) quanto Rodrigo Ashiuchi (PL).

A Polícia Militar foi até à região, para discutir com a população local. Bombeiros apagaram as chamas dos pneus e desobstruir a via. O DS enviou e aguarda posicionamento das prefeituras citadas.