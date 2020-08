Morre Tarcísio Damasio, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Mogi

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Tarcísio Damasio da Silva, pai do deputado estadual Marcos Damasio (PL), faleceu aos 85 anos, na manhã desta quarta-feira (12/08), em sua residência em Braz Cubas, devido a complicações de uma cirurgia ortopédica.

O velório está sendo realizado no Velório Cristo Redentor e o sepultamento no Cemitério São Salvador está marcado para as 17 horas.

BIOGRAFIA

Natural de Três Pontas (MG), Tarcísio Damasio da Silva nasceu em 04 de agosto de 1935. Mudou-se para a cidade de Mogi das Cruzes em 1966, na qual construiu sua trajetória pública.

Foi vereador por quatro Legislaturas: 1969 – 1973; 1973 – 1977; 1977 – 1983 e 1997 – 2000. Exerceu a presidência do Legislativo no ano de 1978. Foi subprefeito do Distrito de Braz Cubas, durante mandato do ex-prefeito Waldemar Costa Filho.

Tarcísio Damasio da Silva deixa a esposa Neuza Barreto da Silva, com quem era casado desde 1957, o filho Marcos Roberto Damasio da Silva (atual deputado estadual) e os netos Lucas e Matheus. Também era tio do vereador Antonio Lino da Silva (PSD).