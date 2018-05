Movimento Paulista de Segurança no Trânsito aponta redução de mortes em Itaquá

Itaquaquecetuba foi a cidade da região do Alto Tietê que mais reduziu os índices de acidentes de trânsito com mortes entre os anos de 2015 e 2017, segundo dados do Infosiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, e esses números seguem melhorando neste ano de 2018, no mês de abril por exemplo, houve apenas um óbito registrado.

Tais números levaram o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito a parabenizar o município pelo trabalho realizado.

“Gostaríamos de parabenizar o município de Itaquaquecetuba pelo seu desempenho quanto à redução do número de óbitos em suas vias municipais. Acreditamos que são as ações eficientes realizadas pelo município a principal causa deste resultado, estamos muito felizes em dizer que o município se encontra no caminho certo e está colaborando para a meta do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, escreveu a entidade através de email enviado à Prefeitura.

De acordo com o secretário municipal de Transportes, Luís Cláudio Rodrigues, a Prefeitura de Itaquaquecetuba trabalhou baseado nos dados do Infosiga e desta forma conseguiu reduzir os índices.

“Em Itaquá o perfil de acidentes no município se davam em maior quantidade aos finais de semanas, com mais de 80% do sexo masculino por conduta perigosa, ingestão de álcool e emprego de velocidade inadequada nas vias, com essas informações buscamos trabalhar a conscientização dos motoristas e a educação no trânsito”, disse Rodrigues.

Os casos de imprudência ao volante e falta de educação no trânsito fogem da alçada administrativa, já que a Prefeitura vem realizando inúmeras campanhas de conscientização, com crianças, jovens e adultos.

Com a parceria da Polícia Militar, a Secretaria de Transportes está realizando ações nas vias municipais para inibir as imprudências constatadas.