Novo aplicativo de transportes vai começar a operar na região

Similar a aplicativos como Uber e 99 táxis, a região contará com mais uma opção para mobilidade urbana. A plataforma Liberty Driver deve iniciar as operações no Alto Tietê em fevereiro. Segundo Roberto Silva, um dos idealizadores da iniciativa, as expectativas para este começo na região são boas: "A nossa expectativa só vem aumentando. Os motoristas têm gostado da visão da Liberty Driver, e os passageiros tem se cadastrado e também querem experimentar", conta.



Sobre o funcionamento da plataforma, Roberto explica: "O aplicativo será similar ao de outras empresas de transporte. O passageiro faz um cadastro e a partir disso pode chamar um motorista, também cadastrado, para se locomover ao local desejado", completa.



Para Roberto, um dos diferenciais da plataforma são as categorias que a Liberty oferece. Estas são: Liberty Premium (com carros mais sofisticados), Liberty Bag (opção para usuários que necessitem de um porta-malas maior), Liberty Economic (viagens com preços acessíveis e carros mais compactos), Liberty Woman (serviço exclusivo para mulheres que conta com motorista do sexo feminino) e Liberty Moto (oferece serviço de moto táxi). Além disso, a primeira viagem de R$ 10,00 será gratuita, e haverá um programa de indicação e desconto.



Roberto também destaca os benefícios para os motoristas: "No início das operações teremos ofertas para os motoristas. Vinte dias sem cobrança de taxa e o Indique e Ganhe, que bonificará com R$ 200,00 reais o motorista que realizou a indicação, após o motorista indicado completar cem viagens com a Liberty". Após esse período, a taxa para o motorista será fixa em R$ 30,00 por dia.



Motoristas e passageiros já podem realizar o pré-cadastro. Este pode ser feito através de um formulário disponibilizado nas redes sociais da Liberty Driver. O aplicativo será disponibilizado para Android e IOS no próximo mês.