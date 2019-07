Obras de acessibilidade na região da Apae são concluídas e trânsito será liberado nesta sexta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes concluiu as obras de melhoria de acessibilidade na região próxima à Apae, no Centro. Com isso, o trânsito de veículos e ônibus nas ruas Joaquim Fabiano de Melo, Carme de Moura Santos e Nilo Peçanha volta ao normal no início da manhã desta sexta-feira (5). As linhas do transporte coletivo que passam pelo local e que vinham sendo desviadas também retornarão a seus trajetos originais.

Ao todo, 260 metros lineares de calçadas foram alargados e passaram a ter até 2,3 metros de largura. O investimento foi de R$ 323.004,25, fruto de uma emenda parlamentar e investimento municipal. As obras de acessibilidade e alargamento das calçadas nas proximidades da Apae atendem uma reivindicação de muitos anos trazida para a Prefeitura pela direção da unidade e pelos pais dos alunos.

O trabalho foi realizado na calçada do lado direito da rua Joaquim Fabiano de Melo, entre a rua Ipiranga e a rua Carmem de Moura Santos, e o lado esquerdo da rua Carmem de Moura Santos, entre a rua Joaquim Fabiano de Melo e a rua Doutor Deodato Wertheimer. Também foram implantadas lombofaixas para facilitar a travessia dos pedestres e rampas.

Nesta quarta e quinta-feira (3 e 4), estão previstas a limpeza das vias e sinalização do local, que será feita por equipes da Secretaria Municipal de Transportes. A pasta também instalará um novo abrigo de ônibus próximo à Apae.

Com a liberação do trânsito, os passageiros das nove linhas que passam pelo local e que estavam utilizando os pontos nas ruas Santana, Lara e Vicente Manna Júnior, além de um ponto na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco devem voltar a usar os pontos de parada na praça da Bandeira e nas proximidades da Apae.