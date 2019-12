Ônibus municipais recebem decoração natalinas

A Radial Transporte decorou parte dos ônibus municipais para comemorar o mês mais festivo do ano e ainda contribuir com os arranjos natalinos das cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

A decoração é chamativa e encantadora, destaca a silhueta dos veículos e logo os transforma em um espetáculo especial em qualquer uma das vias transitadas. O efeito salta aos olhos graças a instalação de fitas LED nas laterais do carro, um efeito um tanto quanto brilhante que encanta as crianças, desperta a curiosidade dos pedestres e atraí a atenção dos passageiros, que fazem questão de seguir ao seu destino dentro de um desses veículos.

A empresa de transporte público que atua na região do Alto Tietê decidiu trocar periodicamente o itinerário dos ônibus decorados para atender e incluir a população.

José Carlos, encarregado de manutenção da garagem de Suzano, afirma que a proposta é fazer com que todos consigam andar em um dos veículos, possam tirar fotos, compartilhar as imagens nas redes sociais e ainda espalhar boas energias aos familiares e amigos: “O ambiente é bastante colaborativo na garagem, principalmente no ato de colocar as fitas LED ou contribuir com ideias e sugestões. Acho que este é um momento importante, de união e confraternização das equipes, que se esforçam para oferecer alegria aos passageiros. Isso é muito bacana e, com certeza, uma força motivadora”, conclui.

Matheus Moreira, busólogo de carteirinha e fã assumido da Radial Transporte, comenta sobre a sensação de encontrar, pela primeira vez, um ônibus envolto pelas luzes de Natal: “Foi algo incrível. De imediato, peguei a câmera para registrar a cena. Em seguida, publiquei as imagens em grupos de busologia no Facebook e no grupo Busologos Radial Transporte Coletivo Ltda”.

Por incrível que pareça, Matheus ainda não viajou em um dos ônibus customizados, no entanto, o suzanense de apenas 19 anos afirma que este ano não passará em branco.

Segundo ele, sua estratégia será coletar informações antes de sair pela cidade em busca dos veículos: “Conversarei com meus amigos motoristas. Quando alguém souber de algo e me avisar, estarei preparado”.