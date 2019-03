Palhaços, bailarinas e equilibristas divertem pacientes no Hospital Municipal de Mogi

Com roupas coloridas e muita palhaçada, artistas circenses se apresentaram na semana passada no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e na UnicaFisio - Unidade Clínica Ambulatorial Fisioterapia e Reabilitação, em Braz Cubas, para alegria dos pacientes.

Bailarinas, equilibristas e um palhaço se apresentaram no Pronto Atendimento do Hospital Municipal para pais e crianças que aguardavam na sala de espera. O ponto forte da apresentação foi o número de equilíbrio de pratos protagonizado pelo palhaço da trupe. A iniciativa é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e o Circo Tihany.

Os pacientes que estavam no setor de observação também puderam assistir ao pequeno espetáculo. Bailarinas e malabaristas visitaram os leitos de todas as crianças que estavam no setor, além de interagirem com a equipe de enfermagem do hospital.

Por todos os lugares que passaram, os artistas fizeram a alegria de pacientes e colaboradores. No andar de internação não foi diferente. “Essa é uma ação muito bacana. Trouxe alegria para o dia das crianças. Ajuda a esquecer da parte mais dolorida que é ficar fora de casa. Meu filho adorou, principalmente, a apresentação com os pratos. Ele fica fascinado por tudo que gira”, disse a professora Vanessa Claudia de Oliveira, mãe do Raphael.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama de Mogi, Karin Melo, ressaltou a importância de proporcionar um momento de alegria para crianças e os idosos atendidos pelo UnicaFisio. “Por todas as cidades que passa, o circo visita um hospital ou outra entidade. Trazê-los tanto ao hospital, onde visitamos as crianças, quanto na UnicaFisio, é uma grande alegria. Conseguimos resgatar o circo, acredito que todo mundo um dia já foi assistir um espetáculo e tem essa lembrança. Recuperar essa memória de infância é maravilhoso”, ressaltou.

Na UnicaFisio a apresentação do circo foi na área do estacionamento. Para incrementar a experiência dos idosos, a unidade preparou algodão doce e pipoca para distribuir aos expectadores. A UnicaFisio e o HMMC são administrados pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.