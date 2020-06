Pediatria do Hospital Regional de Ferraz reabre após seis anos

O setor de pediatria do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos retornou com os atendimentos na última segunda-feira (15). A ala hospitalar para crianças do hospital estava fechada por problemas estruturais desde 2014 e custou R$ 7,9 milhões.

O atual diretor-geral do hospital, Roberto Kameo, o ex-diretor, o médico Luiz Antônio Nascimento e o deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), compareceram a reinauguração. Os três acompanharam o primeiro atendimento do setor, após seis anos fechado. Uma criança, de 11 anos, foi atendida as 8h35 dessa segunda.

"A ala pediátrica está há muitos anos fechada, e era muito triste ver mães e pais levando seus filhos em outras cidades tendo que omitir endereços para poder ser atendidos. O dia da inauguração foi um dia histórico para Ferraz, fiquei muito emocionado quando vi tudo pronto e a primeira criança recebendo o atendimento", relata o deputado.

O atendimento ocorre 24 horas por dia, conta com cinco profissionais de pediatria, sendo três médicos plantonistas no período diurno e dois no período noturno. O pronto-atendimento começou a operar com 6 leitos, sendo 1 leito com capacidade para isolamento. A última e derradeira etapa acontecerá em julho, quando será aberta a enfermagem infantil, com capacidade para mais 27 leitos.

"É muita alegria para mim ver o PS infantil a abrir as portas à população novamente. Devemos agradecer ao deputado Rodrigo Gambale por concretizar o retorno do setor. Aqui passei praticamente toda a minha vida, estou muito feliz", comentou a médica Simone Barreto, que atua há 30 anos no Hospital Regional.

O regional teve o prazo de término definido para dezembro, mas foi entregue seis meses antes do esperado. "Em todas as reuniões que tive com o Governo, eu falava sobre o hospital regional. Falei tanto que ele já sabia sobre o que eu iria falar, e parece que isso deu resultado, a pediatria é uma realidade em Ferraz" explica Gambale.

Na última quinta-feira (9), foi retomado o atendimento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da ala pediátrica. O setor, que passava por obras desde outubro, ganhou 11 novos leitos, sendo um de isolamento.

Respiradores

Além da pediatria, Gambale anunciou que conseguiu mais 20 leitos de UTI e mais 25 novos respiradores para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o governo do estado, a unidade realiza mensalmente cerca de 900 internações, 14,8 mil consultas, mais de 250 cirurgias e aproximadamente 49 mil exames.

Além disso, é considerado referência em atendimento de média e alta complexidade na região.