Poá inaugura Centros de Atenção Psicossocial para atender 2 mil por mês

A Prefeitura de Poá inaugurou, na manhã de ontem, dois Centros de Atenção Psicossocial (Caps) na cidade. O novo empreendimento tem capacidade para atender mais de dois mil pacientes por mês e vai contar com 50 novos profissionais, entre médicos, terapeutas e psicólogos.

Os dois Caps foram instalados na Rua Francisco Romero Ramos, 174, no Jardim Medina, sendo um na modalidade II, para transtornos mentais graves e persistentes e outro na modalidade AD, para usuários de álcool e drogas.

Os atendimentos começam amanhã, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Os locais contam com salas para atendimento, recepção, sala de espera, refeitórios, salas de convivência, sanitários, entre outros, e serão realizadas três modalidades de atendimento, sendo elas a intensiva, onde pessoas com transtornos mentais graves poderão passar o dia no local; semi-intensiva e não intensiva. Haverá um profissional que vai acolher o usuário que necessitar, e ambos os serviços serão portas abertas.

O prefeito Gian Lopes (PL) classificou a inauguração como um "sonho que se torna realidade". "É importante a presença desse atendimento humanizado com profissionais capacitados, para que eles possam melhorar e mudar a vida das pessoas. Os usuários da cidade tinham esse sonho há muitos anos", disse o chefe da municipalidade poaense.

A secretária de Saúde, Flávia Verdugo, se emocionou durante o discurso, assim como várias pessoas que acompanharam a inauguração. Em entrevista, ela revelou que, como assistente social, atendia essa demanda em Poá e sabia que muitas pessoas buscavam ajuda. Apesar da vontade, ela não tinha como ajudar.

"No ambulatório não tínhamos o atendimento adequado. Alguns pais choravam em nossa frente. Eram casos de pessoas que se automutilavam e tentavam suicídio. Hoje teremos suporte efetivo para eles. Famílias e pacientes terão atendimento especializado e isso fará toda a diferença na vida de nossos munícipes", contou.

O deputado estadual André do Prado (PL) parabenizou a cidade pela conquista. "Sabemos que muitas pessoas necessitam de tratamento. Apesar disso, não existem muitos acessos públicos para isso. Poá está de parabéns por priorizar a questão da saúde mental", disse.

Saúde

Durante entrevista, o deputado ainda disse não acreditar que o Hospital das Clínicas de Suzano terá “portas abertas” para casos de baixa complexidade. Ele também disse que o Estado está discutindo com os municípios para que essa demanda seja atendida em postos de saúde das cidades.