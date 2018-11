Poá realiza ações para celebrar ‘Novembro Azul’ a partir desta terça-feira

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde e da Mulher, realizará sua programação do “Novembro Azul”, desta terça-feira (20) até sábado (24), em cinco unidades de saúde. Foram definidas milhares de atividades e entre elas o Exame de Monitoramento de Câncer de Próstata (PSA), fisioterapia, acupuntura, osteopatia, Índice de Massa Corpórea (IMC), audiometria, teste rápido, prevenção de Saúde Bucal e orientação de planejamento familiar.

Para realização dos exames é necessário apresentar documento com foto e cartão SUS na unidade de saúde.

O “Novembro Azul” é uma campanha de conscientização dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para que tenham atenção e respeito às doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que, até o final deste ano, mais de 68 mil novos casos da doença sejam diagnosticados no Brasil.

Para o vice-prefeito e secretário da Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o trabalho de conscientização é de extrema importância para salvar vidas.

“O homem geralmente não tem muita aproximação com o autocuidado. Creio que seja até uma questão social e cultural. Precisamos mudar essa situação, pois o homem que se ama e ama sua família precisa cuidar de sua saúde.”

Segundo Andreia Santana, diretora da Rede de Atenção Básica de Saúde, as atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, a fim de alcançar o maior número de poaenses possível. “Nosso intuito é que todos os homens do município tenham acesso a ação, por isso serão realizadas cada dia num bairro, e em horários estendidos, das 15 às 20 horas. Além das atividades no sábado, das 8 às 14 horas”.