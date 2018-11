Poá realiza ações preventivas para o período de chuvas

A Prefeitura de Poá, por meio das secretarias de Serviços Urbanos e de Segurança Urbana, realiza um trabalho de limpeza de bueiros e fiscalização das áreas de risco no município. As ações são feitas de forma permanente pelas equipes encarregadas, mas com a chegada do período do ano no qual as chuvas costumam ocorrer de maneira mais intensa, o trabalho é reforçado.

O entupimento de bueiros é um dos fatores que pode agravar as inundações no período de chuvas. Para evitar essas ocorrências, a Secretaria de Serviços Urbanos executa um trabalho de limpeza dos canais para prevenir alagamentos nas vias públicas. "Por mês cerca de 65 toneladas de lixo são retiradas dos bueiros e por dia uma média de 300 quilos, mas isso depende da profundidade do bueiro. A maioria dos detritos encontrados são sacolas plásticas, garrafas pet, madeira, papéis de propaganda e terra. Por isso é muito importante a população não fazer o descarte de maneira irregular", informou o secretário da pasta, Alexandre Rossi de Pinho, o Leta.

Além da limpeza dos bueiros, outra medida que gera atenção é a fiscalização e monitoramento das áreas de risco no município. A cidade possui 19 áreas de risco e alto risco, dentre elas, nove são de risco de deslizamentos. O monitoramento desses locais é feito pela Defesa Civil durante todo o ano, mas nesse período de chuvas há um alerta maior de segurança, mesmo o município não tendo nenhuma família em risco iminente.

A Prefeitura de Poá fará parte da "Operação Verão" que será iniciada em 01 de dezembro deste ano e se encerra no último dia de março de 2019. A operação tem por objetivo deixar a cidade preparada para atender prontamente qualquer urgência ou emergência decorrente das chuvas.

"Este ano, a operação contará com algumas alterações tendo em vista a solicitação do município, assim como em reunião com o Ministério Público sobre as áreas de risco e alto risco. Eles encaminharam técnicos do Centros de Atividades Educacionais Comunitárias, que são geógrafos e geólogos para que pudessem dar apoio e suporte técnico e o laudo deles já chegou e está sendo feito um estudo para viabilizar as informações recebidas, assim como as recomendações para termos uma ação com tranquilidade e possamos responder as forças intempéries climáticas", ressaltou o secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo Mutuo.

Dúvidas referentes aos assuntos, os munícipes podem entrar em contato com as secretarias pelos telefones (11) 4636-0134 - (11) 4636-0078 - (11) 4636-3270 - (11) 4636-0033, na Secretaria de Serviços Urbanos e (11) 4634-3847 - (11) 4634-1666, na Secretaria de Segurança Urbana.