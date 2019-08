Poá realiza serviço de abordagem social com pessoas em situação de rua

Com a queda da temperatura nos últimos dias, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social vem intensificando as ações do Serviço de Abordagem Social com a finalidade de identificar pessoas em situação de rua que utilizam espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência, dentre outras violações de direito.



A equipe de educadores sociais tem se deslocado para as ruas da cidade na perspectiva da resolução de necessidades imediatas, por meio do direcionamento para o atendimento técnico social no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), verificando a possibilidade da reinserção comunitária e familiar quando possível ou ofertando o acolhimento no Albergue, que fica na Rua Vicente Guida, 153, Vila Açoreana.



De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, o técnico realiza o estudo social para os devidos encaminhamentos para programas e benefícios, o apoio na conquista de documentos pessoais, o acesso à rede de serviços intersetoriais (Saúde, Defesa Civil, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, entre outros), o cadastro para inclusão em programas de transferência de renda, bem como o acesso a cursos profissionalizantes, de geração de renda e ao mercado de trabalho.



E todas as pessoas atendidas ou acompanhadas pelo Albergue possuem prontuários constando o registro dos procedimentos realizados. “Implantamos o Serviço de Abordagem Social com uma equipe de educadores sociais com o objetivo de melhor atender as pessoas que estão em situação de rua para identificar suas necessidades e dar o melhor encaminhamento”, explicou Gonçalves.



Qualquer denúncia ou situação que envolva pessoas em situação de rua as pessoas podem entrar em contato com o Albergue, pelo telefone (11) 4636-5678.