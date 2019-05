Poá sedia 10ª Jornada Esportiva de Saúde Mental do Alto Tietê

Poá sediou nesta sexta-feira, 24, a 10ª Jornada Esportiva de Saúde Mental do Alto Tietê. O torneio aconteceu no Ginásio de Esportes “Américo Franco”, localizado no bairro da Vila Áurea. O prefeito Gian Lopes (PR) participou da abertura oficial da competição e agradeceu a presença de todos. "É muito importante a realização de eventos como este, que oferecem a oportunidade ao cidadão de levar uma vida social ativa. Parabéns a todos os envolvidos".



Para o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, Marquinhos Indaiá, é um prazer muito grande em sediar o evento. "O objetivo é estimular o convívio entre pacientes, a sociabilidade, trabalhar as habilidades e talentos, além de proporcionar um dia de lazer e diversão", declarou ele.



Segundo expectativa do Fórum Permanente de Saúde Mental do Alto Tietê, organizador do evento, a previsão é que 300 pessoas participaram das atividades. Além dos poaenses, representantes das cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Arujá.



Os pacientes atendidos pela Saúde Mental do Alto Tietê participaram de atividades físicas nas modalidades de futsal, xadrez, corrida, damas, tênis de mesa, dominó, entre outras. O evento contou com o apoio do secretário de Esportes de Poá, Tonho de Calmon.