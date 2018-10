Poupatempo alerta: agendamento é gratuito e deve ser feito pelo site oficial

O Poupatempo divulgou nesta quinta-feira (4) estar tomando providências jurídicas contra um site que cobra taxas por serviços gratuitos e valores extras para a emissão de documentos como RG e CNH. Em menos de um mês, quase 200 vítimas já foram identificadas e orientadas a registrar boletim de ocorrência.



Além de cobrar R$ 24,90 para fazer o agendamento de horário, que é gratuito, o despachante virtual fica com dados sigilosos dos cidadãos, como nome completo, filiação, números do RG e CPF, entre outros. Na maioria dos casos, as vítimas chegam aos sites de intermediários nas buscas do Google e não percebem que não estão no site oficial do Poupatempo.



O Poupatempo alerta que o agendamento é gratuito e deve ser feito pelo portal oficial www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços. No portal do Poupatempo, o atendente virtual Poupinha aparece no canto inferior direito da tela para tirar dúvidas e facilitar o agendamento. No portal também há informações sobre todos os serviços de emissão e renovação de documentos, além de informações sobre como ser atendido sem intermediários na central de serviços públicos.



Para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, o Poupatempo também está instalando totens de autoatendimento em estações do metrô e CPTM e em shoppings e supermercados da Capital, interior e litoral. Os endereços dos equipamentos de autoatendimento estão no site oficial do Poupatempo: www.poupatempo.sp.gov.br



Programa Poupatempo



O Programa Poupatempo foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e eliminar intermediários que cobravam por serviços de despachantes para facilitar a emissão de documentos. Em 2018, o Poupatempo foi eleito pelo quarto ano consecutivo o 'Melhor Serviço Público de São Paulo' pelo Instituto Datafolha.