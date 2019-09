Prefeitura atende a pedido de moradores da Vila Industrial com mudança em linha de ônibus

A Prefeitura de Mogi das Cruzes atendeu ao pedido de moradores da Vila Industrial e alterou o itinerário da linha E802 (Terminal Estudantes – Vila Industrial). A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de setembro, a linha deixará de passar pelas ruas Capitão Alexandre Grecco, Antonio Ferreira de Souza Professora Ana Maria Bernardes e Jurandir Bino de Ferreira, e passará atender à rua Vereador Abílio de Mello Pinto e avenida Cavalheiro Nami Jafet.

O pedido foi apresentado por moradores do bairro em reunião do projeto “A Cidade É Aqui”, em que o prefeito Marcus Melo e os secretários municipais conversam com a comunidade, informando as ações realizadas na região e ouvindo sugestões.

“Recebemos um pedido com 64 assinaturas. Com isso, a Secretaria de Transportes realizou estudos no local e conversou com os moradores para definir a alteração do itinerário”, explica o secretário José Luiz Freire de Almeida.