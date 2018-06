Projeto para a implantação de novos campos de futebol será lançado neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lança neste sábado (16), a partir das 9 horas, o projeto Bola na Rede, que irá implantar e revitalizar campos de futebol em diversos bairros da cidade. A iniciativa faz parte do programa Mogi Ativa e será lançada na rua Maestro Benedito Olegário Berti, na antiga quadra da escola de samba da Vila Cléo.

Ao todo, 11 campos de futebol serão implantados até 2020 na cidade. Além da área da Vila Cléo, também está previsto um campo de futebol no Jardim Santa Tereza, ao lado da Unidade Básica de Saúde. Outros nove locais estão passando por análise técnica.

“Os campos de futebol serão implantados em locais que não contam com esta estrutura, atendendo a população com mais opções para a prática de esportes, atividades de lazer e integração comunitária”, destacou o prefeito Marcus Melo.

Os novos campos de futebol serão implantadas utilizando grama sintética ou natural, de acordo com as características do local. Além disso, o projeto prevê alambrado e iluminação. Na Vila Cléo e no Jardim Santa Tereza também estão previstas pistas de caminhada e Academias da Terceira Idade (ATI).

O prefeito lembra ainda que a população terá mais um benefício com o projeto, uma vez que as áreas que receberão os campos também passarão por recuperação. “É importante que a comunidade seja parceria da Prefeitura no trabalho de administrar destes espaços, cuidando da manutenção e da utilização”, completou Melo.

Um exemplo de sucesso é o do Campo do Água Verde, localizado no Jardim Camila. O espaço foi reformado e entregue à população em 2018, passando a ser administrado por uma associação formada por moradores, que realiza atividades no local, como aulas para crianças, jogos e torneios.

A implantação de novos campos de futebol na cidade faz parte do programa Mogi Ativa, lançado em 26 de janeiro, dentro das apresentações do programa Move Mogi. A ação busca ampliar as áreas de lazer disponíveis para a população, além de oferecer espaços que incentivem as práticas esportivas.

Além dos 11 novos campos que serão implantados, a Prefeitura também pretende desenvolver ações de melhoria nos 11 campos de futebol públicos já existentes na cidade, com serviços de revitalização.