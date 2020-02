PSDB filia cem membros e confirma pré-candidatura de Juliane Gallo

O PSDB filiou cem novos membros em Ferraz de Vasconcelos e, por meio de seu presidente estadual Marcos Vinholi, confirmou a pré-candidatura de Juliane Gallo a Prefeitura. A cerimônia de filiação aconteceu no último sábado, na Câmara Municipal da cidade, e contou com a presença de 300 apoiadores, onde cem assinaram a filiação.

Vinholi, que também é secretário estadual do Desenvolvimento Regional, enalteceu os trabalhos de Juliane com o partido na cidade.

“Não tenha dúvidas de que o PSDB de São Paulo te abraça, Juliane. Juntos, vamos construirmos um grande Plano de Governo para que Ferraz tenha um novo caminho. E você é, com certeza, a primeira pré-candidata a aderir o ´PSDB 5.0’, iniciativa do governador João Doria que visa apoiar jovens e mulheres no pleito de 2020”, disse.

Além de Vinholi e apoiadores da sigla, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, coordenador-regional da agremiação no Alto Tietê; Daniel Lima, secretário-geral do partido na região; o ex-deputado estadual Evandro Losacco, vice-presidente do PSDB no Estado de São Paulo; e Vivaldo Filho, secretário executivo do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), compareceram ao evento.

Melo demonstrou otimismo com a possibilidade outro prefeito da sigla dirigir um município na região.

“Você, Juliane, tem a sensibilidade da mulher que sabe ser mãe, companheira, amiga, e a Política precisa de mais pessoas como você, que sabe, ainda, como servidora pública municipal de tantos anos, a importância de se administrar de maneira séria uma cidade como Ferraz”, complementou.

Em seu discurso, Juliane reiterou que não vai desistir de seu projeto político, “mesmo face à pressão de grupos políticos antigos do município”, e que seu objetivo é “trabalhar para fazer de Ferraz uma cidade melhor para se viver”.

“Até por ser formada em Direito, não tolero injustiças e sou cumpridora dos meus deveres, além de estar vigilante na Defesa dos Direitos das pessoas. E é assim que enxergo uma administração sendo eficiente. Muitos me falam sobre o que já passou, seja com raiva, desprezo ou lamentação; outros reclamam, e muitas vezes com razão, do que hoje não acontece e que é necessário. Mas, a gente aqui quer falar de futuro, do que está por vir e de tudo o que podemos, juntos, fazer por uma Ferraz socialmente mais justa, humanizada e com oportunidades para todos”, finalizou.

Também marcaram presença na cerimônia vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos da cidade e de Poá, presidentes de outros partidos e representantes de entidades de classe do Alto Tietê.