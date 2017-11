Reajuste do Bolsa Família vai beneficiar 80,3 mil no Alto Tietê

O reajuste no repasse do Programa Bolsa Família deverá ser aplicado aos 80.327 beneficiários da região, conforme os cadastros ativos neste mês de novembro. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, calculou um aumento no valor do benefício que será de 0,5% a 1% acima da inflação, a ser aplicado a partir de 2018. No Alto Tietê, Mogi das Cruzes é a cidade com mais famílias cadastradas no programa, são 25.111 mil registros.

Itaquaquecetuba é o segundo município no ranking de cadastros ativos, com 18.331 contemplados. A cidade é seguida por Suzano, com 12.063 repasses, e Ferraz de Vasconcelos, com mais 7.325 famílias cadastradas.

É importante ressaltar que o Bolsa Família é destinado às famílias que se encontram em extrema pobreza.

Atualmente, o primeiro valor pago é de R$ 85 para os lares em que a renda mensal é inferior a R$ 85 por pessoa.

Calendário

Conforme o calendário do programa para este ano, outra variável no valor do benefício é o número de até cinco filhos ou dependentes matriculados regularmente na escola. Cada criança, com idade até 15 anos, tem o auxílio de R$ 39. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, com os estudos devidamente em dia, o repasse é de R$ 46 para cada jovem. Neste caso, o limite é de dois adolescentes cadastrados por família.

Pente Fino

Neste ano, em todo o País, a pasta federal destinou R$ 29,7 bilhões do orçamento ao programa social. Ainda em 2017, a pasta afirmou que o governo de Michel Temer (PMDB) realizou um pente fino no programa, a fim de equacionar o Bolsa Família, oportunidade em que cinco milhões de cadastros foram excluídos e outros três milhões foram inseridos. Terra também assegurou que não há riscos de o benefício social acabar.

Recém-lançado

O programa Progredir, recém-lançado em parceria com o Banco Central, tende a dar continuidade às políticas assistencialistas uma vez que poderá ceder até R$ 3 bilhões por ano em microcrédito para os beneficiários que desejam empreender.