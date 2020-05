Região tem 5,3 mil pedidos de seguro-desemprego em abril; aumento é de 15,3%

O número de pessoas que deram entrada no Seguro-desemprego aumentou 15,3% em abril no Alto Tietê, em comparação com o mesmo período de 2019. No total, foram 5.325 pedidos feitos no mês passado. Os dados são do Painel de Informações do Seguro-Desemprego, elaborado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

Em abril do ano passado, 4.616 pedidos do benefício foram feitos na região. Destes, em apenas 13, os cadastros foram realizados de forma online. Em tempos de pandemia, a situação mudou consideravelmente. Em 5.143 pedidos, o recurso usado foi a internet.

De todas as cidades da região, Poá, Salesópolis e Santa Isabel foram as únicas que apresentaram queda no número de solicitações de Seguro-desemprego sob pandemia. Em Poá, foram 337 no mês passado, 28,4% a menos do que os 471 registrados em abril de 2019. Já Santa Isabel teve queda um pouco menor, de 26,6%, passando dos 225 pedidos em abril do ano passado para 165 no 4° mês deste ano. Salesópolis reduziu de 27 para 24 pedidos, representando 11,1%.

Mogi das Cruzes é a cidade com maior número de pedidos feitos no mês passado na região. Foram 1.635. A cidade é seguida por Itaquá, que teve o segundo maior registro em abril/2020: 1.087. Suzano fecha a lista das que passaram dos mil pedidos, com 1.051.

Seguem a lista Arujá, com 454; Poá e Ferraz, ambas com 337; Santa Isabel, com 165; Guararema, com 135 e Salesópolis, que computou 24 pedidos de Seguro-Desemprego no mês passado.

Aumento por cidade

Com relação ao percentual de aumento proporcional por cidade, Itaquá apresentou o maior de abril de 2019 para abril de 2020. O salto no número de pedidos foi de 60,3%, passando de 678 no 4° mês do ano passado para 1.635 no deste ano.

Em seguida vem Suzano, que pulou 42,4% (de 738 para 1.051 solicitações). Biritiba Mirim é a terceira da lista, com 38,8% de aumento nos números, passando de 72 pessoas que solicitaram em abril do ano passado para 100 neste ano.

Guararema, com aumento de 31% (de 103 para 135); Ferraz, com salto de 18,2% (de 285 para 337); Arujá, que elevou seu número em 5,5% (de 430 para 454); e Mogi, com 3% de crescimento (de 1.587 para 1.635) fecham a lista das cidades que viram o número de solicitações de Seguro-desemprego crescer em abril deste ano.