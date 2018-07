Ruas e avenidas do Centro que fazem parte do Corredor Leste-Oeste terão recapeamento a partir desta segunda-feira

Cinco importantes ruas e avenidas da região central de Mogi das Cruzes receberão obras de recapeamento, a partir desta segunda-feira (16). As intervenções, que fazem parte do Corredor Leste-Oeste, serão realizadas sempre no período noturno para minimizar os problemas para a circulação de veículos e do transporte coletivo.

O trabalho compreenderá trechos da rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, avenidas Governador Adhemar de Barros e Voluntário Fernando Pinheiro Franco e ruas Basílio Batalha e Professor Flaviano de Melo. Os locais beneficiados dão acesso ao Terminal Central e já receberam obras de melhorias nas sarjetas e sarjetões, necessárias para que as vias recebam a nova pavimentação.

Até o dia 23, será feita a fresagem das ruas e avenidas, obedecendo a um cronograma. O trabalho compreende a retirada do pavimento antigo e preparação, se necessário, da base. Na sequência, até o dia 29, está prevista a implantação do novo pavimento.

“Esta é mais uma etapa das obras do Corredor Leste-Oeste, que irá melhorar a mobilidade urbana na região próxima ao Terminal Central, mas que também é uma ligação entre o Centro da cidade e bairros”, afirmou o secretário municipal de Obras, Walter Zago.

O planejamento para a execução dos trabalhos foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes. O consórcio responsável pelos serviços fará a sinalização da obra e dos trechos que precisarão ficar momentaneamente interditados durante o período de execução dos trabalhos.

“Foi definido que as obras serão realizadas no período noturno e durante o mês de férias escolares para que o impacto sobre o trânsito e o dia a dia das pessoas seja minimizado”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Cavalheiro Nami Jafet

Outra frente de trabalho do Corredor Leste-Oeste está sendo executada na avenida Cavalheiro Nami Jafet, que está recebendo obras de pavimentação e recuperação viária no trecho entre a passagem de nível e o novo acesso para a avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar. A primeira etapa deste trabalho já está recebendo camadas de asfalto, uma vez que a via era de paralelepípedo.

As obras na avenida Cavalheiro Nami Jafet serão divididas em três etapas. A primeira compreenderá o trecho entre a passagem de nível e a avenida Firmino Ladeira, a segunda entre esta via e avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e a terceira até o novo acesso.

As obras do Corredor Leste-Oeste estão com 60% de seu cronograma concluído. Além da frente que trabalha na avenida Cavalheiro Nami Jafet, os trabalhos na avenida das Orquídeas estão em andamento. A via ligará os distritos de Braz Cubas e Jundiapeba, sendo uma alternativa para o corredor das avenidas Francisco Ferreira Lopes e Lourenço de Souza Franco. A via terá pistas com 10 metros de largura cada, corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central, ciclovia e calçada para a circulação de pedestres.

A previsão de entrega das obras de todo o Corredor Leste-Oeste é dezembro de 2018.